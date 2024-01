Po příchodu polského Allegra a německého Kauflandu do českého e-commerce zamíří další velký zahraniční hráč. Jde o velký módní řetězec z Turecka, který už si český trh nepřímo vyzkoušel prostřednictvím prodejů na e-shopech Zoot, Zalando i About You....

4. 1. 2024 ▪ 3 min. čtení