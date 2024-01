V politických vyjádřeních byl velvyslanec Bijan Sabet opatrný, stejně jako když v rozhovoru pro HN hovořil o technologických start-upech, do kterých dřív investoval. Jen se zdálo, že mu v druhém případě trochu víc svítilo v očích. Česko považuje za zemi s velkým technologickým potenciálem i za pevného spojence USA. Obává se o osud sociální sítě X, do níž řídil investici, když se ještě jmenovala Twitter a měla deset zaměstnanců. A případné letošní druhé zvolení Donalda Trumpa prezidentem podle něj nebude tragédie pro vztahy s Českem, i když on sám jako politický nominant demokrata Joea Bidena by v takovém případě v Praze skončil.

Je to rok, co jste velvyslancem v Česku. Je lepší život diplomata, nebo podnikatele?

To je snadná otázka. Být velvyslancem je sen. Jsem vděčný, že mohu pracovat s tak úžasným týmem a dělat důležitou práci pro obě naše země. Jsem hrdý na všechno, co jsme dokázali, a těším se na další rok.

Je něco konkrétního, čeho chcete ve druhém roce dosáhnout?

Čeká nás velmi důležitý milník. V březnu uplyne 25 let od vstupu Česka do NATO. Plánujeme tedy kolem toho spoustu aktivit. NATO je nyní silnější a jednotnější než kdykoli předtím a rozšiřuje se.

