Nejbohatší člověk světa chce víc z nejhodnotnější automobilky světa. Elon Musk dal investorům Tesla Motors jasně najevo, že chce ve vlastnické struktuře skoro dvojnásobný podíl oproti tomu, co má nyní. Aktuálně je majitelem akcií zajišťujících třináct procent na hlasovacích právech, nově požaduje dostat se na čtvrtinový podíl.

„Nerad bych rozvíjel Teslu jako lídra v oblasti umělé inteligence (AI) a robotiky, aniž bych měl zhruba pětadvacetiprocentní kontrolu při hlasování. Je to dost na to, abych měl vliv, ale ne zase tolik, aby mě nedokázali přehlasovat,“ uvedl Musk na své sociální síti X (dříve Twitter) s dodatkem, že dvojnásobný počet hlasů, tedy 50 procent, by jeho pozici přebilo. „Pokud máte 15 procent a méně, poměr potřebných hlasů k mému přehlasování je velmi snadno dostupné pochybným zájmům.“

Co se dočtete dál Čím Elon Musk hrozí, pokud se nedostane na 25procentní podíl.

Proč nemůže mít duální třídu akcií.

Jak na Muskovu hrozbu reagují investoři.

Co by jeho krok mohl znamenat.