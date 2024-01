Loni se v Česku sešrotovalo podle některých odhadů až 20 milionů krabiček cigaret, tedy zhruba 400 000 000 kusů. To je asi tři procenta celkového ročního prodeje. Likvidují se přitom cigarety v prodejní ceně téměř tři miliardy korun, které nejsou ani poškozené, ani prošlé. Jen je na nich kolek se spotřební daní a cenou, která už v daném roce neplatí.

Ministerstvo financí chce teď s plýtváním skoncovat a navrhuje, aby se zásoby cigaret se starými kolky mohly doprodávat až do vyčerpání zásob. Počítá s tím návrh novely zákona o spotřebních daních, která by měla začít platit od příštího roku. Má to ale háček – stát by mohl přijít až o 1,5 miliardy korun na spotřební dani.

