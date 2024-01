Jak byste sama oznámkovala svůj výkon od jedné do deseti? Když dostala v jednom rozhovoru šéfka Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeová tuto otázku, odpověděla, že by si dala sedmičku. Samotní zaměstnanci ECB to vidí jinak – v interním dotazníku jich nadpoloviční většina ohodnotila výkon Lagardeové jako špatný, či dokonce velmi špatný.

Dřívější prezidenti ECB přitom dopadli výrazně lépe. O Mariu Draghim, jehož Lagardeová vystřídala, se negativně vyjádřilo jen necelých devět procent zaměstnanců. Jean-Claude Trichet, Draghiho předchůdce, měl nedůvěru zhruba 14 procent zaměstnanců. Ti Draghiho a Tricheta hodnotili na konci svého osmiletého mandátu. Hodnocení Lagardeové proběhlo v polovině, tedy po čtyřech letech.

