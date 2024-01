Je několik věcí, kterým v Česku rozumí „každý“. Do této skupiny témat k fotbalu a hokeji letos překvapivě přibylo i euro, které vyplnilo „prázdné místo“ po pandemii covidu-19.

K přijetí či nepřijetí společné měny se vyjadřují prakticky všichni od zubařů až po výčepní. To je na jednu stranu dobrá zpráva – nežijeme společně jen fotbalem či hokejem, ale i tématy, která skutečně mohou ovlivnit naši budoucnost. Na druhou stranu lidovost debaty vede k tomu, že věcné argumenty vyklízejí pole. A to častokrát i na straně ekonomů, kteří dané problematice rozumí nebo by jí alespoň rozumět měli.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Proč je mylné argumentovat u přijetí eura českou inflací?

Viděli jsme v Evropě úřadovat „asymetrický šok“?

A jaké šoky nám přinesou dekarbonizace a deglobalizace?