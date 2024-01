Když nevíš, co dělat, modli se a nedělej nic, říká brněnský duchovní Jan Špilar. Lidovci, kteří houfně ztrácejí voliče, si vzali tuhle radu zjevně k srdci. Dohadovali se, jestli odstraní Mariana Jurečku z postu předsedy, nebo aspoň uspíší volební sjezd, kde by se řeklo co dál. A nakonec neudělali ani jedno. Jurečka zůstává po velmi těsném hlasování v celostátním výboru předsedou strany, sjezd bude až v říjnu. Politická prokrastinace jako vystřižená.

Otázkou tedy je, jaký osud si lidovci svým váháním připravují?

Co se dočtete dál Co sledují lidovci odkladem řešení propadu preferencí

Na jaké frakce je strana rozdělena

Proč dělá Pavel Bělobrádek svými výroky straně medvědí službu

Mohou lidovci nakonec úplně skončit?