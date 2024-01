Stát se mohlo cokoli, včetně rezignace předsedy vládní KDU-ČSL a vicepremiéra Mariana Jurečky. Nakonec to ale na obřím pětihodinovém pátečním jednání skoro 90 lidovců v Městské knihovně v Praze bylo víc o emocích než o vizích a reálných změnách. A o tom, udělat aspoň dočasně tečku za „kauzou večírek“. Neboli čtrnáctidenního Jurečkova mlžení ohledně dlouhé noční zábavy na ministerstvu práce a sociálních věcí v den střelby na Univerzitě Karlově.

Jurečka se teď straníkům na uzavřeném jednání za svůj lapsus opět omluvil. Podle některých už potolikáté, že to ani nebylo potřeba. K tomu ustál – sám sebou navržené – hlasování o svojí důvěře. Ale ta trvá jenom do říjnového sjezdu strany, do něhož musí splnit několik úkolů a stejně to má nahnuté. Mnozí jeho spolustraníci navíc mají pocit, že už KDU-ČSL jako šéf moc nedá a měl by raději složit funkci už teď.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jak to vypadalo na uzavřeném pátečním jednání KDU-ČSL, kde se mluvilo o budoucnosti strany i předsedy Mariana Jurečky?

Jak chtějí lidovci nakopnout svoje slabé volební preference?

Nakolik silná je Jurečkova prozatímní důvěra straníků? Kdo by ho do budoucna mohl včele strany nahradit?