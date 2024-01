Tlak na odchod vicepremiéra Mariana Jurečky z pozice předsedy KDU-ČSL v jeho straně sílí. Tři krajské organizace – jihočeská, plzeňská a moravskoslezská – v posledních dnech vyzvaly, aby lidovci už na jaře uspořádali sjezd, na kterém zvolí nové vedení strany. Podle dosavadních dohod by se měl konat letos v říjnu. Zmíněné kraje ale chtějí, aby strana neotálela a už do červnových evropských i podzimních krajských voleb šla s novými šéfy. HN už znají čtveřici relevantních jmen, z nichž by měl vzejít Jurečkův možný nástupce v čele strany.



Šéf lidovců se dostal veřejně pod tlak po aféře s mlžením a nezvládnutým vysvětlováním své účasti na večírku v den střelby na Univerzitě Karlově. Přestože teď část straníků volá po Jurečkově konci v čele strany, neznamená to, že by měl odcházet z pozice ministra práce a sociálních věcí.

