Menšinový akcionář ČEZ a investor Michal Šnobr ostře kritizuje výroky politiků, ale i chování státu vůči drobným akcionářům energetické skupiny ČEZ. „Vláda a politici doslova minoritním akcionářům dupou po hlavách a šikanují je,“ upozorňuje Šnobr. Podle něj daň z mimořádných zisků nakonec zaplatí z drtivé většiny jen ČEZ a do toho se chystá zjednodušení cesty k ovládnutí jeho elektráren státem.

Ministr vnitra Vít Rakušan v pondělí prohlásil, že vláda chce vyplatit menšinové akcionáře ještě do konce volebního období. Následně tento výrok vzal zpět. Jak to hodnotíte?

Za mě pan ministr Rakušan jen potvrdil, co trh tuší a je dlouho nevyhnutelné. Popsal zjevně realitu, která v té věci na vládě je.

Stále se tedy připravuje rozdělení?

Bez diskusí. Kdyby se nepřipravovalo, tak projednávaný lex ČEZ už dávno neexistuje. Transpozice evropské legislativy do Zákona o přeměnách obchodních společností je procházka růžovým sadem. Není tam nic, co by kdo řešil. Kdyby nebylo paragrafu 311 (zjednodušuje rozdělení firem, pozn. red.), tak už je to projednané před rokem. V prvním čtení schválili zákon v září a od té doby to čeká v Poslanecké sněmovně, kde k tomu čtyřikrát nebyl schopen ústavně právní výbor zaujmout stanovisko a jednání vždy přerušil. Paragraf 311 se buď dá vyhodit, nebo se tam dá vrátit, že pro rozdělení je potřebný souhlas 90 procent hlasů všech akcionářů místo nynější verze 75 procent akcionářů přítomných na valné hromadě, což znamená, že si stát odhlasuje, co chce.

