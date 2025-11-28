Projekt těžby lithia na Cínovci v Krušných horách, kde se už pátým rokem angažuje firma ČEZ, postoupil o další krok. Po zařazení mezi strategické projekty EU a získání evropského grantu 36 milionů eur přišla nyní pro ČEZ další důležitá zpráva. Končící vláda Petra Fialy (ODS) ve středu odsouhlasila dotaci 8,8 miliardy korun (asi 364 milionů eur) na vybudování závodu na zpracování vytěženého lithia v areálu Prunéřov, kde má ČEZ elektrárnu.
Podpora je podle ministerstva průmyslu určena výhradně na investici do továrny, zejména pořízení technologií. Celkové náklady na vybudování závodu ČEZ odhaduje asi na 25 miliard korun. V Ústeckém kraji by mohlo vzniknout zhruba čtyři tisíce nových pracovních míst.
Geomet může ročně dodat 22 500 tun lithia
Příjemcem dotace je firma Geomet, jež drží všechny průzkumné licence a práva na lokalitu Cínovec. Od roku 2020 v ní má většinu 51 procent zmíněný ČEZ, a to přes firmu Severočeské doly. ČEZ podíl koupil za 800 milionů korun od australské firmy European Metal Holdings (EMH), které zůstalo zbylých 49 procent. Australané investovali do Geometu o několik let dříve a financovali dokončení průzkumných vrtů, jež ložisko lithia potvrdily.
Nejnovější rozhodnutí české vlády mělo na akcie EMH, s nimiž se obchoduje na burzách v Londýně a v Sydney, pozitivní efekt. V Londýně během pátku vzrostly o více než 65 procent na skoro 21 pencí (necelých šest korun). Ještě větší hodnotu ale měly akcie European Metal Holdings v roce 2017, na vrcholu byly v roce 2021, kdy se obchodovaly za více než 100 pencí.
Australská EMH se v roce 2017 nechtěně stala součástí předvolební kampaně hnutí ANO Andreje Babiše. Ten obvinil tehdy vládní ČSSD, jež podepsala s EMH memorandum na využití suroviny, z toho, že umožnila cizincům „ukrást“ české lithium. Po volebním vítězství Babiš nechal memorandum vypovědět. Slibně rozjetý projekt, který by se bez předchozích investic EMH v řádu stovek milionů korun nikdy nedostal do pokročilejší fáze, se následně zastavil.
Přispěl k tomu ale i pád cen lithia, které výrazně snížily rentabilitu projektu. Aktuálně se cena bateriového lithia pohybuje mezi 11 a 12 tisíci dolary za tunu. Cena tohoto chemicky zpracovaného lithia je oproti vrcholu v roce 2022 zhruba o 80 procent nižší. Tento kov zažil takové výkyvy celosvětově už několikrát.
Podle plánů Geometu by Cínovec mohl ročně produkovat minimálně 22 500 tun bateriového lithia, které se zpracovává buď na hydroxid lithný, nebo lithiový karbonát, a to po dobu více než 20 let. Šlo by zhruba o osm procent budoucího evropského trhu s lithiem v roce 2030.
Přesná výše dotace bude podle ministerstva průmyslu stanovena až v době, kdy ji začne Geomet čerpat. Tedy v letech 2029 až 2031. Dotace zvyšují šanci, že se projekt na Cínovci podaří dotáhnout. Rudu s obsahem lithia chce těžař získávat ekologicky šetrnější těžbou. Chemicky se z rudy cinvaldit bude zpracovávat na bateriové lithium v Prunéřově.
Vyplatí se těžba na Cínovci?
O začátku těžby ČEZ zatím nerozhodl. Stále si totiž vyhodnocuje, zda se mu vyplatí. Hlubinná těžba na Cínovci je dražší než v takzvaných solankách v Chile nebo Argentině, což jsou hlavní světoví producenti lithia. Dalším je Austrálie. Klíčovým státem, jenž kontroluje většinu zpracování lithia, je Čína. Čínští a další asijští výrobci také mají převahu ve výrobě samotných baterií.
Náklady na těžbu na Cínovci zdraží i rozhodnutí posunout zpracování rudy z původně plánované průmyslové zóny v Újezdečku, která je blíže ložisku. Důvodem byly protesty majitelů nedalekých rodinných domů. Podle nového návrhu vznikne v Újezdečku jen kryté překladiště, odkud by se ruda vozila po železnici do Prunéřova.
Ložisko na Cínovci je jedno z největších, jaké v Evropě jsou. Dalším významným nalezištěm je srbský Jadar, ložiska lithia jsou i v Portugalsku. V obou lokalitách ale proti těžbě vystupují místní. Zpracované lithium se využívá v momentálně rostoucích oborech spojených s výrobou baterií do elektromobilů nebo baterií určených pro skladování elektřiny.
Těžbu lithia na Cínovci zařadila Evropská komise mezi strategické projekty v rámci nařízení o kritických surovinách. Fialova vláda už letos v březnu schválila, že zásoby lithia v oblasti Cínovce se stanou ložiskem strategického významu.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist