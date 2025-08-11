Společnost CATL, jeden z největších výrobců baterií pro elektromobily na světě, podle serveru Financial Times oznámila pozastavení těžby ve svém lithiovém dole v Číně. V reakci na to se objevily spekulace, že Peking plánuje omezit nadprodukci lithia, což v pondělí vedlo k prudkému nárůstu akcií dalších producentů této suroviny.
Co se dočtete dál
- Proč k pozastavení těžby v dole došlo.
- Jaké kroky Peking plánuje proti nadprodukci a involuci v průmyslu.
- Jaké dopady měl krok na ceny lithia a akcie těžařů.
- Jak dlouho může přerušení v dolu Jianxiawo trvat.
