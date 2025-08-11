Společnost CATL, jeden z největších výrobců baterií pro elektromobily na světě, podle serveru Financial Times oznámila pozastavení těžby ve svém lithiovém dole v Číně. V reakci na to se objevily spekulace, že Peking plánuje omezit nadprodukci lithia, což v pondělí vedlo k prudkému nárůstu akcií dalších producentů této suroviny.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč k pozastavení těžby v dole došlo.
  • Jaké kroky Peking plánuje proti nadprodukci a involuci v průmyslu.
  • Jaké dopady měl krok na ceny lithia a akcie těžařů.
  • Jak dlouho může přerušení v dolu Jianxiawo trvat.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.