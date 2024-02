Josef Zajíček začal ve svých jednapadesáti letech další profesní životní etapu. Poprvé po třiceti letech bez přímé účasti v českém autoprůmyslu, byť s auty stále po boku. V rozhovoru pro HN vysvětluje, proč se rozhodl už dále nepokračovat v automotive segmentu, jaké plány má se značkou hodinek Robot a kdy by se měla dostat do zisku i proč letos opět organizuje závod veteránů do daleké ciziny. Po loňském Istanbulu se letos padesátka starých vozů nejen s byznysmeny za volantem vydá do Athén.

Proč jste se stáhl loni z autoprůmyslu a prodal milovickou firmu AAS Automotive?

Jsem zastáncem toho, že menší firmy v autoprůmyslu nepřežijí a k růstu se potřebují spojovat. A mně už se do další expanze v oboru nechtělo. Tak jsme firmu, která se primárně zaměřuje na výrobu střešních nosičů, prodali Irům, firmě Decotek, tedy naší dosavadní menší konkurenci. Námluvy trvaly rok a půl, ale po sedmi letech jsme úspěšně exitovali. Dobrodružné to bylo hlavně v covidu, kdy jsme rozjížděli novou linku a zrovna přišel útlum celého odvětví. Ale banky nás podržely. Vyráběli jsme nejen střešní nosiče, ale také například přední masku či dveřní lišty na Aston Martin a komponenty pro Porsche. Vytáhli jsme obrat nad 400 milionů a do pár let by to měl být dvojnásobek.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jak vidí Josef Zajíček budoucnost automobilového průmyslu.

Kdy bude v zisku jeho značka hodinek Robot.

Jaký bude další ročník mezinárodního závodu veteránů Oldtimer Express.