Sněmovní volby by na přelomu letošního ledna a února vyhrálo hnutí ANO se ziskem 35 procent hlasů. Druhé ODS by dalo hlas 15,5 procenta voličů. Vyplývá to z dnes zveřejněných výsledků průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. O třetí místo by svedli boj Piráti a SPD, kterým model přisuzuje shodně 9,5 procenta. Pokud by vládní strany ODS, TOP 09 a KDU-ČSL kandidovaly v koalici Spolu, hlasovalo by pro ně 22,5 procenta voličů. ANO by v tom případě dostalo 35,5 procenta hlasů. Ani v jedné z obou variant by strany současné vládní koalice ve sněmovně nezískaly většinu.

V modelu s jednotlivými stranami si opoziční ANO polepšilo oproti listopadu o půl procentního bodu. O tři body lepší výsledek má v aktuálním průzkumu ODS. Naopak Piráti si o dva procentní body pohoršili. Hnutí SPD oproti listopadu o půl procentního bodu oslabilo.

Do sněmovny by se dostali také Starostové se ziskem 6,5 procenta. Na pětiprocentní hranici balancuje TOP 09.

Ostatní uskupení by skončila podle modelu pod hranicí nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny. Nejblíž k ní by měla Sociální demokracie (SOCDEM) se ziskem čtyř procent. O půl procentního bodů méně hlasů by dostali lidovci a hnutí Přísaha. Tři procenta přisuzuje model komunistům a 2,5 procenta Svobodným.

Pokud by vládní strany ODS, TOP 09 a KDU-ČSL kandidovaly stejně jako v minulých volbách společně, získala by koalice Spolu 50 mandátů, o 40 méně než hnutí ANO. Piráti by podle modelu Kantaru měli 23 poslanců, stejně jako SPD. Nejmenším sněmovním subjektem by byli Starostové se 14 mandáty. Dohromady by tak strany a hnutí současné vládní koalice ovládaly ve 200členné sněmovně 87 mandátů, o tři více než podle listopadového modelu. V současnosti má vládní pětikoalice v dolní komoře většinu 108 hlasů.

V modelu bez koalic by ANO obsadilo 92 poslaneckých křesel, ODS 35 a Piráti 24. SPD by měla 23 mandátů, Starostové 16 a TOP 09 by získala deset poslanců. Subjekty podílející se nyní na současné koaliční vládě by v takovém případě měly dohromady 85 mandátů.

Do průzkumu agentury Kantar se mezi 15. lednem a 2. únorem zapojilo 1013 respondentů