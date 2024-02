Užívání pilulek proti nechtěnému početí dítěte vždy bylo a zatím stále je věcí žen. Některé z nich se přitom musí smířit s nepříjemnými vedlejšími účinky jako výkyvy nálad, bolesti hlavy nebo přibírání na váze. To by se ale už brzy mohlo zásadně změnit. Britští vědci totiž pracují na vůbec první antikoncepční pilulce pro muže. Výraznou výhodou oproti té pro ženy je, že není hormonální. Měla by tedy mít mnohem menší rizika i vedlejší účinky. Firma, která mužskou pilulku vyvíjí, u ní zároveň garantuje skoro stoprocentní účinnost.



Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jak přesně má pilulka pro muže fungovat.

Co na britský výzkum říkají čeští vědci.

Jaká rizika má ženská hormonální antikoncepce.