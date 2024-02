Začátek února byl v Česku nejteplejší za více než 100 let. Na stanicích, které měří alespoň od roku 1921, dosáhla v první únorové dekádě průměrná teplota 6,7 stupně Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Naopak nejchladnější začátek února byl v roce 1929, kdy byla průměrná teplota vzduchu minus 15,4 stupně Celsia.

Meteorologové upozornili, že uvedenou průměrnou teplotu 6,7 stupně nelze brát jako průměr za celé Česko. Počítají se do ní jen stanice, které fungují alespoň 100 let. Většina z nich leží v nižších polohách. Stanice na výše položených místech a na horách vznikaly většinou později, případně neměřily nepřetržitě.

Kvůli dlouhotrvající oblevě už musela řada lyžařských středisek omezit nebo zcela zastavit provoz. A to navzdory jarním prázdninám, které má v tomto týdnu polovina Prahy, Karlovarský kraj, Vysočina, Děčínsko nebo Přerovsko.

Podmínky pro lyžování se po víkendu výrazně zhoršily na severu a severozápadě Čech. Střediska ve východní části Krušných hor od pondělí přerušila provoz, zavírat bude nejspíš také Bedřichov v Jizerských horách. Vlekaře k tomu vede i nižší návštěvnost. Ve skiareálu v krkonošské Rokytnici nad Jizerou bylo v sobotu při hezkém počasí ani ne 2000 lyžařů. „Kdyby bylo 20. března, bylo by to v pořádku, ale v tuhle dobu jsme zvyklí na dvojnásobek,“ řekl ředitel Filip Braun. Provoz středisko ale podle něj určitě nepřeruší.

Na nepřízeň počasí si stěžují vlekaři také v Beskydech. „Je abnormálně teplo, do toho vždycky začne pršet, pořád taje, podmínky se stále zhoršují,“ uvedl vedoucí největšího lyžařského střediska v regionu Ski Bílá Jaroslav Vrzgula. Areál chce ale v provozu udržet i nadále.

Citelné ztráty způsobuje současné počasí provozovatelům jesenických lyžařských areálů. Kvůli nedostatku sněhu přicházejí nejen o návštěvnost během jarních prázdnin, ale pokud budou chtít udržet sezonu až do konce, budou muset své svahy znovu nákladně dosněžit. Za nejhorší od existence střediska v roce 2007 považuje současnou sezonu například provozovatel areálu v Přemyslově na Šumpersku Jaroslav Podzimek. „Je to nejhorší sezona za existenci střediska. Dosud jsme vždy otvírali po Vánocích a končili jsme v březnu, letos poprvé za existenci střediska jsme spouštěli až 13. ledna a následné dvě oblevy s tím hrozným způsobem zahýbaly. Na náklady snad vyděláme, ale bude to bez zisku. Je to velmi špatné,“ zhodnotil situaci Podzimek.