Bude to už rok, co ve Spojených státech musely v jeden týden zavřít krám tři regionální banky. Finanční svět se v té době bál systémového rizika, které krach menších finančních domů může přinést, aby ho za několik týdnů doplnilo nucené převzetí problémové Credit Suisse švýcarskou UBS. Inflace byla v USA na šesti procentech, nicméně americký Fed zamezil dalším bankrotům zavedením Bank Term Funding Program (BTFP). Banky si tam mohly snadno sáhnout pro likviditu, aby nemusely rozprodávat jimi držené státní dluhopisy se ztrátou.

Jedním ze strašáků, který by mohl systémově ohrozit finanční systém, byl segment komerčních nemovitostí, kde jsou regionální banky hlavními věřiteli. Obsazenost budov totiž klesá, zatímco zaměstnanci preferují home office a developerům rostou náklady na dluh, pojištění nebo provoz. Začátkem roku přišla s překvapivou ztrátou kvůli problémům v komerčních nemovitostech americká banka New York Community Bank. Netrvalo to dlouho a část investorů začala s prvními tahy štětcem kreslit čerta na zeď.

Problém to skutečně být může, ale zapomínáme na tu největší sílu, kterou finanční systém v USA má – Federální rezervní systém. Ačkoliv BTFP za měsíc končí, Fed je dnes v mnohem lepší pozici, než byl ještě před rokem. Inflace je mírně nad třemi procenty a otázkou není, zda Fed sníží sazby, ale kdy to udělá. Americká ekonomika je ve velmi dobré kondici a příliš restriktivní sazby v případě dalšího poklesu inflace nedávají žádný smysl.

Také mohutná bilance je na úrovni 7,6 bilionu USD (bankou nakoupené cenné papíry v důsledku minulých intervencí a obecně aktiva) a vypadá to, že pod sedm bilionů se ani členové Fedu dostat nechtějí. Fed slíbil před více než rokem bolest, kterou jistě část ekonomiky pocítila. V tu dobu s Fedem investoři, banky ani penzijní fondy nemohli počítat, jelikož měl dost práce s inflací. Dnes je však situace jiná. Fed má volné ruce a za poslední dekádu a půl jasně ukázal, kam je až pro pomoc schopen zajít.