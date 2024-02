Po téměř dvou letech spěje do finále klíčové rozhodnutí pro stavbu pátého bloku v jaderné elektrárně Dukovany. Jde o chystanou státní pomoc ve výši 7,5 miliardy eur (asi 190 miliard korun) o níž s Evropskou komisí od června 2022 vyjednává český stát. Podle informací HN už ministerstvo průmyslu s podporou zadavatele dukovanského tendru ČEZ i bruselští úředníci dospěli k dohodě, již finalizují v dokumentu o více než sto stranách. Kladný verdikt v takzvané notifikaci se čeká v řádu týdnů, zřejmě do konce března.

Pro kabinet Petra Fialy (ODS) bude potvrzení notifikace úspěch, protože to dlouho vypadalo, že žádná nebude. Úspěch by to byl ještě větší, kdyby vláda začátkem února neřekla, že chce postupně stavět čtyři nové bloky. O státní podpoře pro čtyři reaktory, ale i „pouhé“ dva v Dukovanech, které jsou nyní preferované, však bude stát muset v Bruselu vyjednávat znovu. Schválená notifikace by však mohla alespoň posloužit jako základ pro vyjednávání.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Kdy získá Česko v Bruselu notifikaci pro pátý blok v Dukovanech a co to znamená?

Co muselo ministerstvo průmyslu a ČEZ doložit evropským úředníkům?

Jaké problémy notifikace přináší?