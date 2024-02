Donald Trump vyděsil Evropu prohlášením, že ty země, které nebudou dostatečně investovat do své obrany, odmítne coby možný americký prezident bránit. Většina evropských členů NATO znervózněla, protože dohodnutý podíl svého bohatství na obranu řada z nich nedává. Na případný útok Ruska – které teď oznámilo, že zdvojnásobí počet vojáků rozmístěných podél hranic s NATO –, by tak Evropané zůstali sami. Lze se bránit bez Američanů a co pro to případně evropské státy musí udělat? Přinášíme odpovědi dvou expertů na hlavní otázky.

Jak moc je Evropa závislá na USA, pokud jde o obranu?

„Je to jednoduché. Kdyby Rusko zítra zaútočilo na evropského člena NATO, sami bez Američanů se neubráníme,“ říká bez váhání bezpečnostní analytik Mihai Chihaia z bruselského institutu pro evropskou politiku EPC.

Zbývá vám ještě 90 % článku