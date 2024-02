Když Rusko 24. února roku 2022 vpochodovalo se statisíci vojáků na Ukrajinu, začalo velké geopolitické zemětřesení. Evropa již dva roky žije s pochmurnou realitou největší útočné války na kontinentu od druhé světové války a s rozsáhlými, děsivými zvěrstvy.

To, co dělá Rusko, je klasickým příkladem imperiální a koloniální agrese ve stylu devatenáctého století. Ukrajina snáší to, čím v minulosti krutě trpělo mnoho jiných zemí. Rusku v této válce nikdy nešlo o neutralitu Ukrajiny, rozšíření NATO, ochranu ruskojazyčných obyvatel nebo jiné vymyšlené záminky. Ruský prezident Vladimir Putin opakovaně prohlašoval, že Ukrajina jako národ neexistuje a že ukrajinská identita je umělá. V jeho válce jde výhradně o zničení nezávislé země, dobytí území a obnovení nadvlády nad národem, který se rozhodl být pánem svého osudu.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jak se na globální úrovni projevují důsledky války na Ukrajině?

Co by znamenalo vítězství Ruska pro Evropu?

Jak by mohl vypadat jediný seriózní mírový návrh?