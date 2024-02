Desítky milionů korun tratí stát na člověku, který se celý život dostává pravidelně do vězení. Opakovaná recidiva je navíc v Česku častá. Snížit ji, a tedy i vysoké náklady lze přitom poměrně úspěšně. A to když soud zejména mladého delikventa nepošle do vězení, ale do programu, kde na sobě provinilci pracují pod odborným dohledem a hledají řešení příčin, které je dovedly ke kriminální činnosti. To vyjde na pár desítek tisíc.

Ministerstvo spravedlnosti přesto peníze na tyto probační služby poslední roky razantně snižuje. Poskytovatelé této alternativní formy trestu dokonce upozorňují, že se finanční podmínky v posledních letech natolik zhoršily, že některým programům hrozí zavření.

Co se dočtete dál Kolik dostávají neziskové organizace peněz od státu na převýchovu delikventů.

Jak výrazně ministerstvo spravedlnosti snížilo dotace.

Kolik stojí stát vězeň.