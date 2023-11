Až o čtvrtinu vězňů méně by mohlo být v českých věznicích. Počítá s tím ministerstvo spravedlnosti v souvislosti s novelou trestního zákoníku, jež má snížit postihy u některých méně závažných trestných činů. A některé další – například neplacení výživného – z trestního zákoníku zcela vyjmout. Důvodů ke změnám je několik: až miliardové úspory, uhrazení škod co největšímu počtu obětí i snaha pachatele napravit, ne naučit ho ve vězení to, co ještě z kriminálního „řemesla“ neumí. Odborníci změny vesměs vítají, byť varují, že by nová pravidla naopak mohla k některým zločinům motivovat.

