Ještě nedávno to vypadalo, že Česko nastoupí po vzoru mnoha západních zemí cestu legalizace marihuany. Teď už to tak jasně nevypadá. Lidovci se postavili proti a nakloněna plánu není ani opozice. Vypadá to, že na prosazení legalizace se ve sněmovně...

Komentář Petra Honzejka