Ještě nedávno to vypadalo, že Česko nastoupí po vzoru mnoha západních zemí cestu legalizace marihuany. Teď už to tak jasně nevypadá. Lidovci se postavili proti a nakloněna plánu není ani opozice. Vypadá to, že na prosazení legalizace se ve sněmovně potřebné hlasy nenajdou. Což vyvolává dvě otázky: Co se stalo? A proč je vlastně česká politika konzervativnější než česká společnost, která legalizaci většinově podporuje?

Nejprve stručně, o co jde. S legalizací konopí počítá akční plán v oblasti závislostí, který letos na jaře schválila vláda. Nyní se připravuje zákon, který říká, jak by měla legalizace vypadat. Velmi zhruba jde o to, že od roku 2024 by se měla ve specializovaných prodejnách s licencí prodávat jak semínka, tak i sušina pro přímou konzumaci. Prodej nemá být tak benevolentní jako v případě tvrdé drogy – alkoholu, kterého si mohou plnoletí koupit anonymně třeba celou cisternu. Zájemci se budou muset registrovat do státního systému a má existovat limit – sto gramů na měsíc.