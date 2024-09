Ještě před odchodem z pozice národního protidrogového koordinátora si Jindřich Vobořil nechal pro Úřad vlády zpracovat u Vysoké školy ekonomické analýzu k možné legalizaci konopí. Její výsledky tento čtvrtek ukázaly, že jakákoli změna směrem k uvolnění by byla lepší než současný stav. S tím, že zdaleka nejpřínosnější by však bylo zavedení regulovaného trhu, jak ho Vobořil navrhl. Socioekonomická analýza mluví o přímém přínosu 2,6 miliardy korun ročně do státního rozpočtu a celkovém 5,5 miliardy ročně.

V případě nejmírnější varianty samopěstování malého množství rostlin pro osobní účely analýza mluví o přímém přínosu 100 milionů ročně a celkovém 1,2 miliardy. Vládním představitelům, kteří v koalici mají na starosti rozpočet, se čísla zamlouvají. Striktně proti však zůstávají lidovci. A protože je podle některých politiků lidovecké odmítání „víc o dogmatu než o faktech“, začíná se mezi nimi v kuloárech mluvit i o tom, jak věc prosadit – ale přitom si lidovce nenaštvat.

