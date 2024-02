Když se po letech hádek a nevěrách Petr s Adélou dohodli, že své patnáctileté manželství ukončí, dokázali se shodnout na jediném: děti to musí ovlivnit co nejméně. Právnička jim proto doporučila, aby je nechali v bytě, kde celý život vyrůstaly, a střídali se po týdnech u nich. Oba souhlasili: Petr se odstěhoval k nové partnerce, Adéla si našla garsonku a místo toho, aby každý týden pendlovaly mezi rodiči děti, pendlují rodiče.

„Je to samozřejmě finančně náročnější, pro nás jako rodiče to není komfortní, ale děti mají svůj domov a to je nejdůležitější,“ popisuje Adéla. A nejsou sami, rodičů, kteří tento druh péče volí, pomalu přibývá. Stát nyní chystá opatření, které by mělo myšlení matek i otců při dohadování o děti změnit.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Pro koho je tento model vhodný.

Jaké jsou zkušenosti dětí s novým trendem.

Jak Češi vnímají střídavou péči.