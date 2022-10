Manželství pětačtyřicetiletého Petra nefungovalo roky. Když jednoho dne jeho žena přišla s tím, že se chce rozvést, ani ho to nepřekvapilo. V klidu se dohodli na tom, jak se budou starat o dospívající děti, rozdělili si majetek a podali žádost o rozvod. O dětech opatrovnický soud rozhodl o čtyři měsíce později, na konec manželství čekali ještě dalšího půl roku. Odborníci tuto praxi chtějí změnit. Loni se totiž rozvedlo v Česku přes dvacet jedna tisíc párů, a i když se tři čtvrtiny z nich dohodnou, musí nejen k opatrovnickému řízení, ale také k rozvodovému. To neúměrně zatěžuje soudy a na rozhodnutí páry čekají i rok.

Podle návrhu z dílny ODS by nesporné rozvody mohl nově provádět opatrovnický soud, který by zároveň překontroloval dohodu o dětech. Za dohodnutý rozvod by také páry mohly platit poloviční poplatek – místo dvou tisíc jen tisícovku.

