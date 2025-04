Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) do manželství loni vstoupilo 44 486 párů. Od vzniku Československa v roce 1918 jde o druhé nejnižší číslo. Nižší – o necelou tisícovku – bylo jen v roce 2013. Za uplynulou dekádu současně ale přibylo manželství uzavřených mezi českými občany a cizinci, předloni podíl takových sňatků dosáhl na rekordních 15 procent. Klesla i rozvodovost, jejíž úroveň se poslední čtyři roky drží pod 40 procenty.

Dosud nejvíce sňatků bylo v Česku uzavřeno v roce 1920, kdy jich bylo 135 714. Statistici v této souvislosti uvedli, že manželství plní vedle mnoha pozitiv, která lidem přináší ve společenské a emociální oblasti, i určitou „ochranou“ funkci před předčasným úmrtím. Sezdaní totiž mají nižší míru úmrtnosti než rozvedení a ovdovělí. „Určitou roli však hraje i to, že osoby s větší zdravotní zátěží do manželství často ani nevstoupí,“ konstatovali statistici.

Podle nich v posledních 11 letech roční počty nově uzavřených manželství obyvatel Česka kolísaly. Pět let po roce 2013 se zvyšovaly, v dalších letech pak střídavě klesaly a rostly. Nejvyššího počtu v tomto období dosáhly v roce 2019, kdy si „ano“ řeklo 54 900 snoubeneckých párů.

Tři čtvrtiny všech sňatků jsou podle statistiků pro snoubence prvními, přičemž průměrný věk těchto ženichů se v uplynulé dekádě pohybuje mezi 32 a 33 lety a u nevěst v průměru mezi 30 až 31 lety.

Loni úřady podle předběžných dat ČSÚ rozvedly 20 800 manželství, přitom o deset let dříve jich bylo 26 764. Od svatby do rozvodu obyvatelé Česka podle ČSÚ nyní setrvávají v průměru 13,5 roku. V posledních letech sice nejčastěji stojí před rozvodovými soudy muži a ženy ve věku 45 až 49 let, tedy narození během populační vlny v 70. letech 20. století, ale největší pravděpodobnost rozvodu je u nejmladších lidí pod 25 let.