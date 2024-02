Když se v roce 2007 z Českých drah oddělila nákladní divize, byl u toho i tehdy šestadvacetiletý Tomáš Tóth. Z referenta a projektového manažera se vypracoval do čela představenstva. Za tu dobu taky slyšel od politiků hodně proklamací o podpoře železniční nákladní dopravy, jenže realita je opačná: kamionů přibývá a železnice stagnuje. Změní to až Green Deal, nebo i to bude jen další planý slib?

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jak dlouho potrvá přesun zboží ze silnic na koleje? Jak to může ohrozit politika?

A proč ČD Cargo pomalu vyklízí pozice v tuzemsku?