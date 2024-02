Maďarský parlament v pondělí odpoledne schválil vstup Švédska do NATO. Maďarsko je poslední ze 31 členských zemí NATO, která vstup Švédska ratifikovala.

Orbánova vláda příslušné dokumenty parlamentu předala už v polovině roku 2022, poslanci o nich ale nehlasovali kvůli průtahům ze strany členů Orbánova Fideszu. Premiér, který udržuje blízké vztahy s Ruskem navzdory jeho trvající agresi vůči Ukrajině, dal najevo, že vztahy mezi Maďarskem a Švédskem ochladly kvůli tomu, že švédští politici kritizují stav maďarské demokracie a právního státu.

V pátek Budapešť navštívil švédský premiér Ulf Kristersson, a vyhověl tak přání maďarské vlády. Orbán na schůzce řekl, že stranu Fidesz přesvědčil, aby členství Švédska v NATO podpořila.

Švédsko podalo přihlášku do NATO společně s Finskem předloni v květnu, tedy krátce po začátku ruské invaze na Ukrajinu. Finsko se členem aliance stalo loni začátkem dubna. Vstupu Švédska do aliance vedle Maďarska po dlouhou dobu bránilo také Turecko, to ale připojení severské země k alianci odsouhlasilo minulý měsíc.