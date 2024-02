Vždy je dobré, když vaši firmu koupí někdo, kdo má energii a chce se vašemu oboru věnovat, uvádí o nákupu české továrny na střelivo Sellier & Bellot skupinou Colt CZ dlouholetý ředitel vlašimské muničky Radek Musil. Detailní spolupráci budou podle něj moci obě firmy rozjet, až bude obchod definitivně uzavřen a schválen všemi regulátory. Zatím však není jasné, kdy se tak stane. „Synergie vidím spíše jako postupné kroky, které budou systematické a víc rozložené v čase,“ říká Musil. Jím řízená firma, která zaměstnává 1600 lidí a v roce 2022 měla tržby 7,1 miliardy korun s čistým ziskem přes miliardu, příští rok oslaví 200 let existence.

Když vás koupil Colt CZ, tak trh, investoři, analytici nákup chválili. Co se pro vás změnou majitele mění?

To teprve uvidíme, až bude obchod definitivně uzavřen. Pro nás taková otázka spíš zní, jak to hodnotíme, co na to říkají naši zaměstnanci. Pro firmu je to určitě dobrá zpráva. Vedení Colt CZ a majoritní vlastníci jsou schopní lidé, kteří mají energii a chtějí se tomuto oboru intenzivně věnovat. To je myslím pro každý podnik v jakémkoli oboru výborná zpráva.

Jan Drahota, ředitel Colt CZ, v rozhovoru pro HN řekl, že synergie mezi oběma firmami vidí hlavně v obchodu a pak ve vývoji a výzkumu. Kde je vidíte vy?

Detailně to budu moci říct, až si po uzavření obchodu sedneme a pořádně otevřeme knihy. Určitě jsou tam obchodní synergie. Ale jak velkého rozsahu a co přesně, to v tuto chvíli nedokážu říct. Někdo by chtěl vidět nějaké velké kroky, velké balíky z těch synergií plynoucí, ale já je vidím spíš jako postupné, systematické kroky, které mají šanci na úspěch a budou víc rozložené v čase. Vidím je jako součást systematického přístupu. V tuto chvíli se jedná spíš o hypotézy o tom, co si myslím, že by se mohlo dít, a kde je potenciál.

Co se dočtete dál V jakém stádiu je spojování s Colt CZ a co budou hlavní výhody.

Jak se změnil trh se střelivem vlivem války na Ukrajině.

Proč má Radek Musil nízká očekávání od velkého zájmu EU o obranný průmysl.