Evropská komise chce zakázat myslivcům a sportovním střelcům používat náboje s olovem. Jde totiž o toxický kov a v EU ho každoročně zůstane v přírodě ležet 44 tisíc tun. To je v přepočtu deset deka olova na obyvatele.

Proti chystanému zákazu olova se překvapivě postavilo české ministerstvo životního prostředí, a to s odkazem na bezpečnostní důvody. Pokud by evropští producenti předělali technologie používané k výrobě pro civilní sektor na bezolovnaté, nemohli by v případě krize obratem rozjet zvýšenou výrobu vojenského střeliva. V něm bude olovo i nadále hrát zásadní roli.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Proč Česko nechce zákaz olova ve střelivu?

Jak by zákaz dopadl na evropské výrobce munice?

Proč se olovo v munici používá?