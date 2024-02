Dvacet let pracovala v softwarové firmě, pak se rozhodla zbořit mýtus o ajťácích jako o nerdech, kteří jen o samotě vysedávají u počítače. A uprostřed covidu otevřela soukromé 1. IT Gymnázium v pražských Satalicích. Markéta Fibigerová staví na lidech z praxe, které zaměstnává jako učitele. Další si do školy pravidelně zve jako hosty na workshopy. Mladé lidi učí nejen programování a AI, ale i všeobecný rozvoj včetně toho, jak by se měli „prodávat“ na trhu práce. Hodně se věnují také péči o psychiku.

„Děláme mnohem víc psychologické práce, než jsme očekávali. Přijali jsme psychologa, protože jsme zjistili, že se nám to bohatě vyplatí,“ popisuje Fibigerová. Ve škole podle ní vnímají křehkost mladé generace a brzy tak zjistili, že pokud žáci nejsou v psychické pohodě, není možné je úspěšně vzdělávat.

