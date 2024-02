Brněnský miliardář Igor Fait chce po velkém investičním fondu Jet 3 rozšířit nabídku své skupiny Jet Investment pro investory. Již nyní má skupina fondy zaměřené na investice do průmyslových realit a firem. Nově rozjíždí venture fond zaměřený na investice do technologických firem a fond, který bude půjčovat peníze průmyslovým firmám.

„Chceme se svou nabídkou stát takovým BlackRockem (největší světový správce majetku –pozn. red.) Východu,“ uvádí Fait. U investic do firem má Jet Investment nově zájem o výrobu léků nebo potravinových doplňků pro zdravý životní styl. „Potravinářský průmysl je určitě zajímavý,“ dodává Fait. V rozhovoru hovoří také o dopadu energetické krize na byznys skupiny, o tom, proč je skupina pro přijetí eura, a kritizuje kroky České národní banky.

Co chystáte na letošní rok?

Rozhodli jsme se, že Jet Investment rozšíříme. Mám ovšem rád, když všechno na sebe nějak navazuje, proto naše fondy souvisí s průmyslovými aktivitami Jet Investment. Začali jsme s fondem private equity, pak jsme přidali nemovitostní fond Jet Industrial Lease, což jsou nemovitosti, které se vážou k průmyslu. A teď jsme se rozhodli jít o krok dál a tu mozaiku poskládat kompletní.

Rozšíříte svou nabídku investic?

V současnosti je nutné i do průmyslu zavádět inovace ve větším měřítku, aplikovat nové technologie, robotizaci nebo například umělou inteligenci, což hodně souvisí spíše s venture kapitálem. Proto jsme se rozhodli otevřít venture fond Jet Venture a chceme také rozjet fond Jet Credit, který bude specializovaný na půjčky pro firmy, kterým už banka nemůže nebo nechce půjčit, protože by například nedostala dostatečnou zástavu, ale zároveň jsou dostatečně růstové. V současnosti sháníme týmy, které budou nové fondy řídit. Chceme se svou nabídkou stát takovým BlackRockem Východu. Běžně americké nebo západoevropské fondy dělají zmíněné čtyři věci: investice private equity, realitní fondy, venture a credit fondy.

V čem se bude venture fond lišit oproti předchozím fondům?

Venture fond je úplně něco jiného než fond private equity, který kupuje firmy, které už jsou mnohem rozvinutější, fungují už nějakou dobu, mají výrobek i trhy. V objemu tržeb jsou už někde jinde. Náš venture fond nebude investovat do začínajících start-upů, ale bude se účastnit série A nebo B (zvyšování kapitálu ve start-upu, které následuje po počáteční investici – takzvané seed funding – pozn. red.), což znamená, že jde o firmy, které už mají produkt a možná i zákazníka, ale zároveň jsou ve velmi růstové fázi. Pořád je tam ovšem větší riziko oproti akvizicím již rozjetých firem.

U private equity musí většina investic vyjít, zatímco u venture stačí, když jich vyjde několik…

Budeme ve fázi, kdy nechceme jít do start-upů na jejich začátku, ale do firem se stabilizovaným produktem, takže odpad by neměl být tak vysoký, ale zase výnos by měl být podstatně zajímavější. Pro nás je důležité, že to bude napojené na průmysl. Nebudeme se proto dívat na trhu na cokoliv, ale budeme chtít investici, která souvisí s průmyslem, na který se od začátku soustředíme.

Proč v poslední době Fait neinvestoval do umění?