Přicházejí z Blízkého východu, postsovětských republik, Afriky, Evropy či Kuby, nyní ale také z Indie a Nepálu. Teď bojují v ruské armádě na Ukrajině. A to i přesto, že někteří měli kremelskou agresi podporovat pouze běžnou prací v relativně bezpečném zázemí fronty. Jejich počet lze odhadnout zřejmě až na desítky tisíc a k zapojení do cizí války mají různé motivy, ať už ideologické, či ekonomické. Především Indové a Nepálci přicestovali kvůli penězům a slibu, že do přímého boje nepůjdou. V Rusku ale mnozí z nich vyfasovali zbraně a někteří se už dostali na frontu.

