Páry stejného pohlaví zřejmě budou moci vstupovat do partnerství s většinou práv, jaká mají v manželství muž a žena. Omezení by se mělo týkat práv k dětem. V novele občanského zákoníku to ve středu schválila Sněmovna. Předloha skupiny poslanců měla...

28. 2. 2024 ▪ 2 min. čtení