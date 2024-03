Evropa sdružená v obranné unii byl sen už jednoho z otců zakladatelů EU Jeana Monneta. Jeho návrh ale „zabili“ sami francouzští politici v roce 1954. Od té doby byla společná obrana jako téma pro unii tabu. Nyní přišel Monnetův krajan, francouzský eurokomisař Thierry Breton, s novým projektem, který by měl zajistit větší obranyschopnost sjednocené Evropy před rostoucí ruskou hrozbou: Evropskou strategií pro obranný průmysl.

Je to de facto dlouhodobý program, který by měl zajistit, že Evropané budou schopni vyrábět co nejvíc zbraní na svoji obranu sami a efektivněji než dosud. „Musíme přejít na režim válečné ekonomiky, abychom poskytli Ukrajině, co potřebuje, ale také zajistili naši vlastní bezpečnost,“ řekl eurokomisař Thierry Breton, který měl strategii pro obranný průmysl na starosti.

