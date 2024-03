Centrální banky byly v minulosti výhradně soukromě vlastněné. Změnilo se to až v roce 1935, kdy v reakci na velkou hospodářskou krizi 20. a 30. let započal trend znárodňování těchto doposud na burzách volně obchodovaných institucí. Některé banky ale trendu unikly a jejich akcie je možné si koupit i dnes. Konkrétně jde o centrální banky Švýcarska, Řecka, Belgie a mimo Evropu třeba Japonska. Akcie centrálních bank dokážou například porážet své domovské akciové trhy a vyplácet dividendy. Vlastnění těchto akcií má ale neobvyklá specifika. Jaká to jsou?

