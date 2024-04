Začátek roku 2024 zastihl českou ekonomiku v dlouho nepoznaném stavu. Nárůst cen se sice zastavil, ale současně se objevují nepříliš příznivé zprávy. Například dopravci hlásí poklesy přepravy, zároveň však majitelé skladových budov výrazně zdražili nájmy. Jak v rozhovoru pro HN uvádí Filip Budík, generální ředitel logistické společnosti DHL Supply Chain, ve výsledku tak Česku hrozí odchod řady firem do okolních a levnějších zemí. Končí tedy éra velkých skladových hal, které hlavně v západní půlce Čech vyrostly skoro u každého sjezdu z dálnice?

Jsou to vlastně čtyři roky od začátku covidu. Sektor logistiky během něj zažil velkou proměnu a také v něm citelně začaly růst nájmy. Jak to zasáhlo DHL?

I nás to zasáhlo, protože také DHL musí růst nájmů nějakým způsobem promítat do cenové politiky svých zákazníků. Já jsem z toho trochu zklamaný, vůbec se mi tento přístup nelíbí. Pochopil bych nějaký skokový nárůst u nových budov, ale to, co mi připadá neoprávněné, jsou skokové nárůsty u těch starých. Víte, že se cenová hladina pohybovala kolem čtyř eur za metr čtvereční měsíčně. Dneska si ti největší hráči na trhu nestydí říct dvojnásobek. Naprosto s přehledem. A to je podle mého nefér, ačkoli chápu, že se některé okolnosti změnily.

