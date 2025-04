Mezinárodní poskytovatel platebních a digitálních služeb pro kamionovou dopravu, společnost Eurowag, je na konci velkého investičního cyklu. Uvedl to zakladatel a šéf společnosti, miliardář Martin Vohánka. Jen za posledních šest let firma podle něj investovala do rozvoje svých produktů a nové platformy Eurowag.office zhruba 800 milionů eur. Velkou část z toho tvořily náklady na akvizice firem.

„Eurowag má za sebou další rok silného růstu a úspěšných investic do technologií. A to i přes náročné makroekonomické podmínky,“ komentoval před novináři Vohánka loňské výsledky firmy, která se od roku 2021 obchoduje na burze v Londýně a Praze.

Eurowag loni zvýšil provozní zisk EBITDA o 12 procent na 121,7 milionu eur, tedy zhruba tři miliardy korun. Čisté výnosy se zvýšily o 14 procent na 292,5 milionu eur, což je v přepočtu okolo 7,3 miliardy korun.

Čisté příjmy z platebních řešení vzrostly o 13,6 procenta na 166,9 milionu eur díky silnému růstu příjmů z mýtného a jedenáctiprocentnímu nárůstu aktivních kamionů využívajících platební řešení. Třeba palivových karet. Díky tomu firma snížila také své zadlužení – čistý dluh klesl na 275,5 milionu eur z 316,8 milionu eur v roce 2023.

Eurowag v současnosti poskytuje služby zhruba pro 300 tisíc kamionů, cílem je až jeden milion vozidel. V současnosti se uskutečňuje migrace stávajících řešení pro správu vozového parku a navigace na novou platformu u skupiny zákazníků při testování v reálném provozu. Do konce roku by platformu mělo využívat 30 procent zákazníků a příští rok 80 procent.

„V letošním roce se zaměříme na migraci klíčových produktů na platformu Eurowag Office, přičemž prioritou bude mýtné, platby za energie a elektronická peněženka,“ doplnil Vohánka. Za další prioritu označil mimo jiné rozvoj nepřímého prodejního kanálu s partnery z oblasti výroby nákladních automobilů, vytvoření digitálního nástupního prostředí pro nové zákazníky a sjednávání obchodních podmínek s distribučními místy nákladních automobilů v celé Evropě.

Společnost Eurowag založil Vohánka už v roce 1995 pod názvem W.A.G. Tehdy jeho byznys spočíval výhradně na palivových kartách pro kamiony. Dnes umožňuje menším dopravním společnostem využívat jednotný platební systém pro pohonné hmoty a mýtné či vrácení daně z přidané hodnoty (DPH). Těmto dopravcům poskytuje i služby, které jim za využití dat z jejich telematických systémů naplánují nejefektivnější trasy.

V reakci na lepší loňské výsledky, zejména v oblasti tvorby hotovosti, firma už dříve uvedla, že navrhne dividendu ve výši tři libry na akcii, což odpovídá celkové sumě 25 milionů eur (625 milionů korun). Akcie firmy na londýnské burze v očekávání příznivých výsledků v polovině týdne vystoupaly na 70 liber za kus. Ve čtvrtek se pak jejich hodnota zastavila na úrovni 66,20 libry. S hodnotou akcií Vohánka není dlouhodobě spokojen. Vždyť jejich hodnota je stále dramaticky pod úrovní, za kterou se v roce 2021 začaly cenné papíry prodávat. Tehdy startovaly na ceně 135 liber za akcii.

„Obchodujeme se za šestinásobek EBITDA, což odpovídá třeba stavebním firmám, nikoliv firmě technologické. Ale je to daň za to, že tvoříme nové odvětví a pro analytiky jsme těžko uchopitelní,“ uvedl Vohánka s tím, že obchodování s akciemi limituje také jejich nízký objem na trhu. Firma veřejně obchoduje 18 procent svých akcií a to je podle Vohánky málo. Sám ve firmě nadále drží poloviční podíl.