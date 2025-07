Logistickou společnost Dachser nejde na českých dálnicích nebo v průmyslových zónách úplně přehlédnout. Buď člověk potká její kamiony, nebo aspoň její typické žlutomodré kontejnery postávající u skladových hal. Česká pobočka ročně přepraví skoro milion tun zboží a obrat má pravidelně přes čtyři miliardy.

Personálně se postupně rozrostla na 550 zaměstnanců, z toho asi dvě třetiny sídlí v klíčovém centru na Kladně. To prošlo v posledních třech letech velkou modernizací a obsluhuje třeba i místní továrnu Lega.

Když před dvěma lety na pravidelné linky Dachseru z Kladna do Hradce Králové a do bavorského Hofu vyjely elektrické kamiony, byl to v silniční dopravě jeden z milníků. Od té doby normálně slouží a firma si je pochvaluje. Německý logistický gigant ekologii celkově hodně akcentuje, ale jeho CEO Burkhardt Eling je k současné evropské praxi i dost kritický. „Z mého pohledu to celé hodně sráží enormní byrokracie,“ říká v rozhovoru pro HN. „Měli bychom se víc zaměřit na opravdové činy místo měření různých ukazatelů přesně na desetinná místa,“ dodává. Podobná kritika je přitom v německé společnosti trochu nezvyklá – k tamnímu korporátnímu prostředí dlouhá desetiletí patřila striktní apolitičnost.

Když se podíváme na to, jak se zatím vyvíjejí dvacátá léta tohoto století, tak to vypadá, že vítězem v logistice je v tuto chvíli silniční doprava. Přitom Bílá kniha dopravy Evropské komise slibovala přesun zboží hlavně na železnici. Čím si to vysvětlujete?

Tohle je daleko složitější otázka, v logistice se to nedá rozlišovat takto striktně. Intermodální řešení (využívající více druhů přepravy – pozn. red.) dávají smysl od určité vzdálenosti, zhruba od 800 kilometrů dál. My třeba musíme být rychlí a velmi flexibilní, abychom naplnili svoje závazky během 24 nebo 48 hodin. To se zejména u přeshraničních přeprav nedá s železnicí splnit. Přitom éra covidu ještě zvýšila očekávání koncových zákazníků a jejich nároky na rychlost přepravy, zejména u e-shopů, a podobné požadavky na velmi rychlé a spolehlivé přepravy mají i naši B2B zákazníci. A to prostě s intermodální přepravou nejde moc dohromady.

