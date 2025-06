Není to úplná náhoda, že se při přesídlení do Evropy usadil ve Španělsku. Američan Mike Parra před rokem a půl převzal evropskou divizi dopravce DHL Express. Díky rodinné historii mluví plynně i španělsky – a i proto se usídlil v Madridu. Pro DHL pracuje od roku 1997 a postupně se vypracoval na CEO pro Severní a Jižní Ameriku, teď převzal klíčový evropský byznys. Jak řekl v rozhovoru pro HN, v napjaté době tu vidí i spoustu obchodních příležitostí. Jaký má Evropa potenciál a kde nejvíc? A proč si to úplně neuvědomuje?

Často opakujete, že obchod je jako voda. Vždycky si najde cestu. Mění na tom něco ten vypjatý rok 2025?

Bavíme se spíš o větší volatilitě než o nějaké zásadní změně. Jsem v branži čtyřicet let, začínal jsem v ní jako osmnáctiletý brigádník. A z těch čtyřiceti let nebyl vlastně žádný rok úplně bezproblémový. Vždycky se ve světě něco dělo – války, teroristi, rozkolísané státy. A letošek není až tak odlišný, prostě se vyměnila vláda v jedné z největších zemí světa. Ten příměr s vodou je přesný, prostě si vždy najde cestu do nejnižšího bodu. Příkladů, že obchod tohle umí taky, je za této situace o to víc. Už teď vidíme, jak se obchod přesouvá z Číny do Vietnamu, Indonésie, Indie nebo Mexika. A to zvyšuje i náš význam pro zákazníky.

Když mluvíte o té volatilitě – jak byste ji popsal v kontextu těch 40 let? Je to spíš jen menší výkyv, nebo je ta míra vychýlení opravdu tak velká?

Nedá se říct, že by to byl úplně krátkodobý výkyv. Lidé teď často pracují s pojmem nejistota. Ve firmách je to cítit třeba ve vztahu ke clům, ptají se, co se pro ně mění na americkém trhu. Každý den je něco nového, každý den změna, včetně cel. Ale zatím to není hluboká systémová změna – to byl třeba Brexit, který skutečně vedl ke ztrátě pracovních příležitostí, odchodu výrobců, krachů firem. V tomto případě sledujeme spíš jen volatilitu, která může rychle odeznít.

