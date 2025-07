V březnu 2021 zavládla v Česku nejtvrdší lockdownová opatření. Kvůli pandemii koronaviru se zavřely všechny školy, nebylo možné cestovat mezi okresy a uzavřela se také velká část dosud otevřených maloobchodů, například papírnictví či prodejen dětského oblečení. Co se týče nakupování, velká část Čechů se chtě nechtě přesunula do online prostředí. Internetové obchody zažily do té doby nevídaný nápor zákazníků.

Co se dočtete dál Jak se vyvíjí online nakupování v Česku.

Co říká statistika o doručování zásilek Zásilkovny.

Jak se české výdejní boxy na počet srovnávají s Evropou.

Jaké novinky přichází s výdejními boxy.

Jakou roli hraje jejich regulace?