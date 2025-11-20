Správa železnic (SŽ) od prosince upraví provoz v Česku tak, aby na další tratě měly ještě složitější přístup vlaky bez zabezpečovače ETCS. Ukazuje to dopis o změnách v systému, který rozeslal správce infrastruktury dopravcům a HN ho mají k dispozici.
Rozšíření výhradního provozu je ale podle zjištění HN ještě rozsáhlejší, než co se čekalo a co ještě 18. listopadu potvrdila SŽ dopravcům. „Zapomněli jsme to tam dopsat,“ říká šéf Správy železnic Jiří Svoboda.
Co se dočtete dál
- Co chce Správa železnic odstranit a proč.
- A s jakými dalšími omezeními se budou muset dopravci vypořádávat.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.