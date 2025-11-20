Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se brzy ráno čelně srazily rychlík z Českých Budějovic a osobní vlak, který jel v opačném směru. Desítky lidí se zranily, čtyři lidé utrpěli těžké zranění. Policie zahájí trestní řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti, uvedla na síti X. Nejpravděpodobnější příčinou srážky bylo to, že rychlík projel návěstidlo stůj. V místě se v tu dobu jezdilo jen po jedné koleji. Čtyři lidé, kteří utrpěli těžké zranění, už jsou podle ministra dopravy v demisi Martina Kupky (ODS) mimo ohrožení života.
Ve 13:30 technika Správy železnic a hasičů od sebe odtrhla sražené lokomotivy. Obě byly čelně poškozené. Materiální škoda byla předběžně vyčíslena na 150 milionů korun na vlacích. Na kolejích vznikla škoda 10 tisíc korun, řekl ČTK generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera. Na trati Správa železnic obnovila provoz před 15:00, informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka. Výluka kvůli nehodě trvala přes osm hodin.
Mluvčí jihočeských záchranářů Petra Kafková novinářům sdělila, že zdravotníci ošetřili 47 účastníků nehody, z toho 35 jich odvezli do nemocnic. Čtyři lidé se těžce zranili a devět jich mělo středně těžká zranění. Původně záchranáři odvezli do nemocnic 27 lidí. „Po opakované kontrole zdravotního stavu bylo ještě osm lidí převezeno na vyšetření,“ řekla novinářům Kafková.
Pode vyjádření ředitele jihočeské záchranné služby Jakuba Hájka v České televizi se nejčastěji jednalo o poranění končetin, vnitřních orgánů či hlavy. Nejzávažněji poraněné přijala českobudějovická nemocnice. Jeden z pacientů je na anesteziologicko-resuscitačním oddělení (ARO), tři na jednotce intenzivní péče, řekla ČTK mluvčí nemocnice Iva Nováková.
Podle Martina Kavky museli hasiči vyprostit strojvedoucího rychlíku, který zůstal ve voze zaklíněný. Na louku vedle kolejí se brzy ráno sjely kromě mnoha sanitek také evakuační autobusy a hasičské vozy, záchranáři tam postavili stan.
Jihočeští hasiči zřídili infolinku, na kterou mohou lidé volat pro informace o cestujících po srážce vlaků. Číslo je 950 230 835, uvedli hasiči na síti X. Policie spustila krizovou linku na čísle 974 222 158, která je určena pro psychologickou pomoc a poskytování informací pro zúčastněné nehody a jejich příbuzné. Informovala o tom na síti X.
Informace o případném odškodnění za zranění nebo majetkovou újmu získají cestující z vlaků nebo jejich příbuzní na e-mailu: odskodneni@cd.cz. „Cestujícím z obou vlaků, které se dnes ráno střetly u Zlivi na Českobudějovicku, poskytneme odškodnění za způsobený úraz i za majetkovou újmu,“ uvedly České dráhy.
Příčina nehody zatím není známa, na místě ji vyšetřují inspektoři Drážní inspekce. Rychlík projel krátce před tím návěst stůj na odjezdovém návěstidle ve stanici, uvedli obratem hasiči Správy železnic.
Jen po jedné koleji
Trať na jihu Čech, na které se ráno vlaky srazily, není vybavena zabezpečovacím systémem ETCS.
Podle informací HN byla v místě srážky výluka zabezpečovacího zařízení, které se stará o chod výhybek a návěstidel. Kvůli tomu se jezdilo jen po jedné koleji ze dvou a vlaky se musely křižovat.
„Za téhle situace by té nehodě zřejmě nezabránilo ani ETCS, nemělo by se moc čeho chytit,“ řekl HN pod podmínkou anonymity odborník na infrastrukturu, který školí z předpisů zaměstnance externích firem. „Podle mého názoru by tam ETCS zaúčinkovalo i tak,“ oponuje náměstek generálního ředitele Správy železnic Karel Švejda.
Generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera řekl, že nebude o příčinách havárie spekulovat a že to ukáže až vyšetřování. I s ohledem na výluku zabezpečovacího zařízení je možných více scénářů, řekl HN.
Policie uvedla, že dechová zkouška vyloučila u obou strojvedoucích alkohol.
Podle počtu zraněných je čtvrteční nehoda jednou z nejzávažnějších v posledních pěti letech. Tragická nehoda, která si vyžádala čtyři oběti na životech, se stala loni v červnu. Tehdy se srazil osobní a nákladní vlak v Pardubicích. Srážku zavinil strojvedoucí rychlíku RegioJet, který projel návěst zakazující jízdu. Chybu si uvědomil a stihl zastavit, strojvedoucí protijedoucího nákladního vlaku včas zabrzdit nemohl, nic ho nevarovalo. Při nehodě zemřely čtyři ženy, dalších 27 lidí rozvezly sanitky do nemocnic.
