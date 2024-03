Tisíce podnikatelů musí odvádět DPH i z faktur, které jim jejich odběratelé nezaplatí. Dostat peníze od státu zpátky je následně komplikované, a navíc podmíněné oficiální přihláškou do insolvenčního řízení. Právě to by se mohlo změnit. Podle návrhu ministerstva financí by totiž takovou možnost měli mít i ti, kteří své pohledávky cestou konkurzu nevymáhají.

Počítá s tím novela zákona o DPH, který resort poslal na vládu. „Úprava umožní věřitelům získat zpět daň odvedenou státu, kterou jim dlužník nezaplatil,“ popsal mluvčí ministerstva Petr Habáň.

