Těžko bychom hledali výstižnější slovo vyjadřující největší globální výzvy a politické priority, než je „začleňování“ neboli inkluze – téma letošního Mezinárodního dne žen. Inkluzivní, zelený hospodářský růst, který je prospěšný pro celou společnost, je nezbytnou součástí udržitelné prosperity, sociální soudržnosti, konkurenceschopnosti a geopolitické stability. Chceme-li, aby opatření v oblasti klimatu a digitální transformace vedla k udržitelnějšímu a bezpečnějšímu světu, má zásadní význam podpora „spravedlivé transformace“, jež bude pamatovat na všechny články naší společnosti.

Rovnost žen a mužů a rovná práva nejsou jen otázkou spravedlnosti, ale mají i zásadní ekonomický význam. Jak naznačuje výzkum Mezinárodního měnového fondu (MMF), snížení nerovnosti mezi ženami a muži na trhu práce by mohlo přinést zvýšení HDP téměř o osm procent. Pokud by byla nerovnost mezi ženami a muži na rozvíjejících se trzích a v rozvojových ekonomikách odstraněna úplně, byl by ekonomický přínos ještě vyšší; HDP v těchto zemích by vzrostl v průměru o 23 procent.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jaký by mohl být ekonomický přínos inkluze?

O kolik se zvýší HDP v rozvojových zemích při dosažení rovnosti žen a mužů na trhu práce?

Čím se vyznačují firmy vedené ženami?