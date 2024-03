Asi jste všichni tu ujetou politickou reklamu viděli. Žena v manažerském kostýmku stojí v kuchyni u sporáku. V levé ruce drží dítě zjevně zvažující, zda se má rozeřvat za pět, nebo až za deset vteřin. V pravé ruce pak třímá telefon, do kterého udílí komusi byznysové pokyny. Slogan: Rodina a kariéra už nejsou tabu! Vaše KDU-ČSL. Dárek k Mezinárodnímu dni žen jaksepatří.

Bylo by ale laciné si z lidovců dělat legraci. Mysleli to jistě dobře, jen to dopadlo jako vždycky. Když je pro někoho vrcholem rovnoprávnosti ženská práce na tři směny ve stylu „dítě–kuchyň–firma“, a pokud možno ještě všechno naráz, tak ho nepředěláte.

Podstatnější je ale otázka, jestli náhodou touhle lidoveckou mentalitou netrpí celé Česko. Tedy jestli se o rovnoprávnosti a rovných šancích jen nemluví, ale nakonec to v praxi neskončí přinejlepším karikaturou.

Co se dočtete dál Rozdíl v příjmech mezi muži a ženami je u nás 16–20 %, patříme k nejhorším v EU.

Nabídka částečných úvazků pro snazší návrat z rodičovské dovolené je nízká (10 % vs. 30 % EU průměr).

Chlapi dominují ve firmách i v politice (čtvrtinové zastoupení žen ve sněmovně, 2:16 ve vládě).