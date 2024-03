Rusko podle všeho ve srovnání se Spojenými státy a Evropou vyrábí skoro trojnásobné množství dělostřelecké munice, což pro něho ve válce proti Ukrajině znamená zásadní výhodu před další ofenzivou očekávanou během letošního roku. Na svých internetových stránkách na to upozorňuje americká televize CNN.

Rusko vyrábí měsíčně 250 tisíc kusů dělostřelecké munice nebo asi tři miliony za rok, odhadují zpravodajské služby NATO a zdroje blízké západním iniciativám na vojenskou podporu Ukrajiny. Dohromady jsou Spojené státy a Evropa schopné za rok vyrobit jenom 1,2 milionu kusů dělostřelecké munice pro ukrajinskou armádu, řekl CNN nejmenovaný činitel z evropských zpravodajských služeb. Spojené státy si jako cíl stanovily, že do konce příštího roku budou vyrábět 100 tisíc střel měsíčně, což je méně než polovina ruského objemu, ale i tento počet je nyní podle vysoce postaveného činitele americké armády nedosažitelný vzhledem k tomu, že republikáni v Kongresu blokují balík pomoc pro Ukrajinu v hodnotě 60 miliard dolarů.

„Dostali jsme se do války ve výrobě,“ řekl CNN nejmenovaný činitel NATO. „Výsledek (války) na Ukrajině záleží na tom, jak je která strana vyzbrojena k jejímu vedení,“ podotkl.

Podle zástupce evropských zpravodajských služeb Rusko denně vystřílí okolo 10 tisíc dělostřeleckých granátů, Ukrajinci pětkrát méně. Poměr je v některých úsecích fronty podle něho ještě horší.

CNN poznamenává, že nedostatek dělostřelecké munice pro Ukrajinu přichází v pro ni zřejmě nejhorším období války od okamžiku, kdy se ruská vojska předloni v únoru blížila ke Kyjevu. Peníze ze Spojených států na vyzbrojování ukrajinské armády došly a republikáni v Kongresu zablokovali možnou výplatu dalších. Rusko se nedávno zmocnilo ukrajinské Avdijivky a panuje přesvědčení, že je to jeho armáda, kdo má nyní iniciativu na bojišti.

Západní spojenci poskytli Ukrajině řadu vyspělých systémů, včetně tanků M-1 Abrams. Brzy Ukrajina získá bojové letouny F-16. Nicméně vojenští analytici jsou přesvědčeni, že o vítězství nebo prohře v této válce rozhodne to, kdo odpálí více dělostřeleckých granátů.

„Záleží to opravdu na dělostřelecké munici, protože v její výrobě Rusko získává významný náskok, díky čemuž si připisuje postupy na bojišti,“ řekl činitel Severoatlantické aliance. Ruské zbrojovky vyrábějící tento typ munice podle něho pracují v nepřetržitém provozu. V ruském obranném průmyslu nyní pracuje asi 3,5 milionu lidí, před začátkem invaze na Ukrajině to byly dva miliony až 2,5 milionu lidí. Rusko navíc munici dováží z Íránu a Severní Koreje. Navzdory tomu Rusko nedokáže své potřeby zcela pokrýt, uvádějí západní činitelé. Představitelé spojeneckých zpravodajských služeb neočekávají, že by Rusko v dohledné době na bojišti výrazně postoupilo. Ruské výrobní kapacity mají také své limity a očekává se, že vrcholu dosáhnou někdy během letoška. Nicméně i tak je ruská produkce mnohem vyšší než to, co pro Ukrajinu vyrábějí Spojené státy a Evropa, upozorňuje CNN.