Společnost BP Lumen ještě před rokem a půl zaměstnávala v Úpici přes 200 lidí. Pak ale výrobce kol a elektrokol značky Levit zkrachoval a dnes je v halách už jen přibližně třetina pracovníků. Podnik, který bankám a dalším dodavatelům dluží přes miliardu korun, ale stále žije. Od začátku letošního roku má navíc nového majitele – investiční skupinu CCFS (Czech Capital Fund Sicav).

Její zakladatel a majitel Miloš Vančura slibuje do podniku v malém městě v podhůří Krkonoš „nalít“ více než 100 milionů korun. Do dvou let ho chce znovu postavit na nohy a vytáhnout z insolvence. V rozhovoru pro HN investor popisuje zdlouhavé jednání s bankami, plány na nastartování firmy nebo to, proč je pro něj jednodušší prodávat kola v Nizozemsku než v Česku.

V lednu vás věřitelský výbor definitivně potvrdil jako nového majitele společnosti. Jaké první kroky jste od té doby v Levitu udělal?

Kroky jsem nemusel dělat žádné, protože rok jsme o převzetí společnosti vyjednávali s věřiteli v čele s bankami. Celou tu dobu jsme byli v kontaktu s manažerem Petrem Svobodou, který pro Levit pracoval už předtím, než se dostali do insolvence, a který bude výkonným ředitelem společnosti i dál. Takže jsme o dění ve firmě měli dlouhodobě přehled. Svoboda byl do firmy najatý jako obchodní ředitel, který měl vybudovat novou značku Levit.

Původní značkou, která se zde vyráběla, byl Apache, ale tehdejší čtyři majitelé se pohádali a rozdělili se. Dva z nich si odnesli Apache s sebou a začali ho vyrábět jinde, takže tady zůstala firma se zázemím, ale bez značky. Protože Apache se hodně prodával v Česku, snažil se Svoboda dostat Levit do ciziny. Vymyslel nový brand a povedlo se mu, že půl miliardy tržeb, které dělal dřív Apache, udělal hned i s Levitem, což je u nové značky výborný počin. Ale možná to byl i dozvuk doby, kdy šel cyklistický trh nahoru a v celé Evropě se kola a elektrokola prodávala téměř sama.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jak Vančura hodnotí předchozí vedení společnosti.

Důvody zdlouhavého jednání s věřiteli.

Na jaké trhy se Levit zaměří.

Proč Vančurovi přijde prodej kol v Česku složitější než v západní Evropě.

Jak vysoké tržby letos očekává.

Jaké typy kol bude Levit vyrábět.